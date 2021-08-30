МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии выросла на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Чистая прибыль "Транснефти", причитающаяся акционерам, составила 105,68 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA по МСФО в первом полугодии снизился на 4%, составив 239,4 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 7,7%, до 529,4 миллиарда рублей.