МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 433 миллиардов рублей на единовременные выплаты пенсионерам, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Выделить Минфину России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ в размере 433 361 341,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение в 2021 году расходных обязательства РФ, связанных с осуществлением единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию", — говорится в документе.
Указывается, что единовременную выплату получат не менее 43 миллионов пенсионеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре.