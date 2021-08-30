МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 433 миллиардов рублей на единовременные выплаты пенсионерам, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей

"Выделить Минфину России бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ в размере 433 361 341,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение в 2021 году расходных обязательства РФ, связанных с осуществлением единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию", — говорится в документе.

Указывается, что единовременную выплату получат не менее 43 миллионов пенсионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре.