БЕЛГРАД, 30 авг — ПРАЙМ. Экспорт сельхозпродукции из Сербии в Россию вырос на 14,8% в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года, импорт из России снизился на 21,1%, сообщила сербская Торгово-промышленная палата (ТПП).

"Важнейшие внешнеторговые партнеры Сербии в экспорте в первой половине этого года — страны ЕС с участием в 55,8% или 1,1 миллиарда евро в общем объеме, затем страны CEFTA (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдавия, Черногория, самопровозглашенное Косово — ред.) с 22,7% или 448,8 миллиона евро и РФ с 7,8% или 153,6 миллиона евро. Относительно первого полугодия 2020 года объем экспорта вырос в страны ЕС на 27%, в РФ – на 14,8%, а в страны CEFTA – на 6,6%", — говорится в сообщении ТПП.

При этом важнейшими сельзохпродуктами для сербской внешней торговли стали кукуруза, замороженная малина, пшеница, в список также вошли сигареты с сербским табаком, расфасованные в стране.

В то же время импорт аграрной продукции из России в Сербию сократился. "Объем импорта из стран ЕС за первые шесть месяцев этого года составил 748,8 миллиона евро, что составляет 67,2% всего импорта, за ним следуют страны CEFTA с 96,3 миллиона евро или 8,6%, и РФ с 45,1 миллиона евро или 4%. Относительно того же периода 2020 года импорт из стран ЕС вырос на 11,4%, а из РФ снизился на 21,1%", — отмечает Торгово-промышленная палата Сербии.