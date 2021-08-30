БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Селемджинский районный суд в Амурской области приостановил на 90 суток деятельность золотодобывающей компании "Терекон" из-за выявленного загрязнения на реке Курумкан, сообщает Минприроды региона.

"Решением Селемджинского районного суда от 27 августа текущего года приостановлена деятельность ООО "Терекон" по добыче россыпного золота на реке Курумкан на 90 суток", — говорится в сообщении Минприроды региона.

Как отмечает ведомство, специалисты осмотрели реку, чтобы проверить, как соблюдаются требования водоохранного законодательства при золотодобыче.

"Визуально выявлено загрязнение природной воды взвешенными веществами ниже участка ведения горных работ. Загрязнённые воды реки Курумкан попадали в водный объект реки Большая Эльга. …Отобраны и исследованы пробы природной воды. По результатам исследований… установлено превышение содержания взвешенных веществ", — уточняет Минприроды Амурской области.

Министерство направило материалы об административном правонарушении в Селемджинский районный суд, по статье 7.6 КоАП РФ деятельность компании "Терекон" приостановлена.