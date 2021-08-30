КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Ситуация с накоплением угля на украинских ТЭС остается критической, сообщила пресс-служба компании НЭК "Укрэнерго" в понедельник.

В феврале этого года генеральный директор украинской компании ДТЭК Максим Тимченко заявлял о намерениях увеличить импорт угля до 450 тысяч тонн за счет ввоза из Казахстана и Польши. Импорт угля из Казахстана ДТЭК начала в начале августа.

В августе ДТЭК начала импорт угля из Польши, первая партия из 2,7 тысяч тонн прибыла на железнодорожную станцию "Добротвор" во Львовской области.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС, несмотря на уменьшение их производства, не меняется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тысяч тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тысяч тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 25 августа снизились на 4,2% до 480 тысяч тонн, а объемы антрацитового угля — на 3,6% до 240 тысяч тонн. Кроме этого, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,4 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового — в 1,7 раза", — сообщается на сайте компании.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству угольных шахт.