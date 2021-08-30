МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток по МСФО Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в первом полугодии 2021 года сократился примерно в 36 раз, до 976 миллионов рублей, следует из отчетности компании. Топ-менеджер "Газпрома" прокомментировал финансовые итоги года

Выручка за отчетный период составила 134,518 миллиарда рублей, увеличившись на 37,4%. Валовая прибыль выросла в 2,7 раза, до 38,517 миллиарда рублей.

Коммерческие расходы выросли в 2,4 раза, составив 14,851 миллиарда рублей, управленческие расходы снизились на 6,7%, до 15,153 миллиарда рублей. Прочие расходы составили 4,867 миллиарда рублей против доходов в 484 миллиона рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства ОАК с конца прошлого года выросли на 17,9% и на 30 июня составили 371,904 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства — на 0,7%, составив 818,396 миллиарда рублей.