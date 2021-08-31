МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам

"В целях обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых федеральных государственных органах постановляю: произвести прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам СК РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей", — говорится в указе.

Подчеркивается, что из единовременной выплаты нельзя удерживать средства по решениям судов, а также на основании приказов командиров воинских частей и исполнительных документов.

"В целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий военнослужащих постановляю: произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей", — говорится во втором указе.

Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года. Настоящие указы вступают в силу со дня подписания, 30 августа.