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Безработица в Германии в августе снизилась сильнее прогнозов
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Безработица в Германии в августе снизилась до 5,5% с пересмотренного показателя июля в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 31.08.2021
германия, безработица, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе снизилась до 5,5% с пересмотренного показателя июля в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предыдущего месяца. Показатель июля был пересмотрен до 5,6% с 5,7%.