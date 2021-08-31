МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе снизилась до 5,5% с пересмотренного показателя июля в 5,6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предыдущего месяца. Показатель июля был пересмотрен до 5,6% с 5,7%.