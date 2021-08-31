МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева в рамках дела о взыскании с него около 156,6 миллиарда рублей убытков по иску банка "Траст", активы арестованы в пределах суммы иска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верховный суд отказался запрещать продажу iPhone в России

Возглавляемый Беляевым "Открытие Холдинг" проводил санацию банка "Траст" с 2015 по 2017 год. Иск заявлен о взыскании с него как контролирующего лица "Траста" убытков, причиненных банку в этот период.

В пресс-службе "Траста", комментируя предъявление иска, ранее заявили агентству, что он "является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации".

Суд во вторник удовлетворил ходатайство "Траста" о принятии обеспечительных мер. "Наложить арест на денежные средства, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета, и иное имущество, принадлежащее Беляеву… и находящееся у него и других лиц", — огласила резолютивную часть определения судья Олеся Кравчик.

Представители Беляева не пришли на заседание. Сам ответчик, по словам представителя Банка России, скрывается за границей, и там же находится его имущество. Суд приостановил работу золотодобытчика "Терекон"

"Открытие" и "Траст" в августе 2020 года подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, по нынешнему месту жительства Беляева. В иске говорится, что он заявлен "о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России".

Беляев уже является одним из шести солидарных ответчиков по иску Банка России о взыскании в пользу банка "Открытие" более 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Иск ЦБ удовлетворили три судебные инстанции. Это рекордное в России взыскание убытков с контролирующих лиц банков.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, созданный ЦБ. Это произошло в конце августа 2017 года. Санация завершилась в июле 2019 года. На 1 июля 2021 года банк "Открытие", по данным РИА Рейтинг, занимал 9-е место в России по величине активов.