МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии в августе снизилась сильнее прогнозов

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения инфляции лишь до 2,7%. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована годовая дефляция в 0,2%.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, в августе увеличились на 0,4%.

Базовая годовая инфляция ускорилась до 1,6% с 0,7% месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,4%.