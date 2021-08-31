2021-08-31T16:37:43+03:00
2021-08-31T16:37:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210831/834564465.html
"Победа" отчиталась о чистой прибыли по МСФО
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Чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,5 миллиарда рублей против убытка в 2,4 миллиарда рублей годом ранее, следует из презентации... ПРАЙМ, 31.08.2021
авиакомпания победа, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,5 миллиарда рублей против убытка в 2,4 миллиарда рублей годом ранее, следует из презентации "Аэрофлота".
Выручка компании составила 28,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше показателей прошлого года.
Материал дополняется.