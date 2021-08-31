МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,5 миллиарда рублей против убытка в 2,4 миллиарда рублей годом ранее, следует из презентации "Аэрофлота".

Выручка компании составила 28,3 миллиарда рублей, что в 2,2 раза выше показателей прошлого года.

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