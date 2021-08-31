МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе снизился до 113,8 пункта с пересмотренного показателя июля в 125,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Биржи США в основном выросли по итогам торгов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 124 пунктов с первоначального значения июля в 129,1 пункта.

Как отмечает аналитическая компания, показатель в августе упал до минимального с февраля значения.

Индекс экономических ожиданий в США в августе упал до 91,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 103,8 пункта. Первоначально показатель за июль составлял 108,4 пункта.

Индекс экономических условий в августе также снизился — до 147,3 пункта с пересмотренного значения июля в 157,2 пункта (изначально показатель составлял 160,3 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.