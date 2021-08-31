БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Аргентины продлили ограничения на экспорт мяса до 31 октября для стабилизации цен на внутреннем рынке, следует из распоряжения, опубликованного на портале нормативных актов.

"Продлить до 31 октября 2021 года меры, установленные в статье 2 декрета 408 от 22 июня", — говорится в документе, подписанном министрами производственного развития и сельского хозяйства.

В мае текущего года власти в связи с непрерывным повышением цен на внутреннем рынке решили приостановить на месяц вывоз одного из основных экспортных товаров страны – говядины.

Затем в конце июня правительство решило постепенно открыть экспорт мяса – экспортерам разрешили поставлять до 50% от среднемесячного объема второго полугодия прошлого года, мера действовала до сегодняшнего дня, 31 августа.

В новом распоряжении, продлевающем ограничения, отмечается, что эти меры дали положительный результат.

"В течение двух месяцев, в которые велось наблюдение, цены стабилизировались и даже показали некоторое уменьшение в отдельных звеньях производственной цепочки", — отмечается в документе.