МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В правительстве прорабатывают схему приобретения 45 новых самолетов для Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта

"Авиакомпании "Аврора" надо 45 новых самолетов. Потому что мы исходим из того, что летать надо все-таки на новом флоте. Их невозможно купить разово, таких возможностей просто у промышленности нет, а некоторые типы судов еще предстоит вывести на рынок, предстоит для них получить сертификат летной годности. Сейчас в правительстве обсуждается схема приобретения. Это будет сделано или через лизинговую компанию, или напрямую", — сказал Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".

Как отметил вице-премьер, такой подход с одной стороны дает возможность поддержать российскую авиастроительную отрасль, с другой стороны — создает условия для развития новой авиакомпании.

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний – "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих соответствующим субъектам ДФО. Парк "Авроры" насчитывает 20 самолетов.