МЕХИКО, 31 авг — ПРАЙМ. Экономический рост в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна составит в 2021 году 5,9%, что связано с низкими показателями прошлого года, и в 2022 году замедлится, предположительно, до 2,9%, сообщила Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

"Латинская Америка и Карибский бассейн будут расти в 2021 году, хотя пандемия продолжается, а кризис обострил давние структурные проблемы в регионе: низкие инвестиции и производительность, неформальную занятость, безработицу, неравенство и бедность… ЭКЛАК обновила свой прогноз регионального роста в этом году до 5,9% и предупреждает, что в 2022 году в регионе будет наблюдаться замедление темпов роста, предположительно — до 2,9%", — говорится в докладе организации.

Рост 2021 года объясняется в документе низким сравнительным уровнем 2020 года, когда сокращение экономики региона составило 6,8%, положительными эффектами внешнего спроса на местные товары и ростом цен на основные продукты регионального экспорта.

ЭКЛАК предложила странам региона направлять инвестиции в отрасли, которые продвигают новые формы развития, могут повысить конкурентоспособность и занятость и снизить воздействие на окружающую среду.

Среди них — переход на возобновляемые источники энергии, устойчивый туризм и мобильность в городах, цифровая революция для универсального доступа к технологиям, промышленность здравоохранения, биоэкономика и экосистемные услуги, экономика ухода и экономика замкнутого цикла.

В налогово-бюджетной сфере государства региона, по мнению комиссии, должны способствовать ускорению государственных инвестиций, поощрять и привлекать частные инвестиции, повышать налоговые сборы и бороться с уклонением от их уплаты — по оценке ЭКЛАК, региональные бюджеты недополучают налогов на сумму 325 миллиардов долларов США (6,1% регионального ВВП).