МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, согласно которым некоторых четвероногих пассажиров можно перевозить в грузовых вагонах, вступают в силу с 1 сентября. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

Приказ, утверждённый Минтрансом России в феврале, содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.

Ручных домашних животных, собак, птиц, можно перевозить в ручной клади (в клетках или ящиках) в специализированных пассажирских вагонах, как и прежде. Для таких животных действуют положения правил перевозки пассажиров и грузов. Согласно обновлённым правилам, для перевозки животных в прямом железнодорожном сообщении владельцу домашнего питомца необходимо оформить специальную накладную и предоставить ветеринарные сопроводительные документы.

Изменения также затронули и перевозки второй категории животных, относящихся к грузам. Это могут быть крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже пчёлы, для транспортировки которых должны использоваться грузовые вагоны. Характеристики подвижного состава должны предусматривать такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

Перевозчик же обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке. Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования.

Ранее такие перевозки регулировал акт Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2027 года.