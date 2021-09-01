Замглавы Минфина Сазанов: резидентов российских офшоров могут обязать помогать тяжелобольным детям
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Резидентов российских офшоров могут обязать помогать тяжелобольным детям. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на презентацию замглавы Минфина Алексея Сазанова.
Министерство финансов РФ предложило изменить в законодательство по отношению к резидентам специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский. Их могут обязать перечислять 2% от каждой выплаты доходов физлицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями.
Чтобы "переехать" в САР, теперь необходимо инвестировать в них не менее чем на 300 миллионов рублей и взять на работу не менее 15 человек.
Взамен компании получат новые льготы. В частности, предложено уменьшить до 10% ставку налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, которые платят международные холдинговые компании (МХК) российским организациям и физлицам.
Кроме того, Минфин предлагает освободить компании от налогообложения курсовых разниц, возникающих при дооценке имущества в виде валютных ценностей, закрепить стабилизационные оговорки по налогам на прибыль, доходы физлиц, имуществу организаций и транспортному сбору.
Также власти могут снизить до 5% ставки по следующим налогам на прибыль организаций:
- по общей налоговой базе,
- по получаемым дивидендам,
- по получаемым процентам,
- по получаемым роялти.
https://1prime.ru/state_regulation/20210901/834568559.html