МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Резидентов российских офшоров могут обязать помогать тяжелобольным детям. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на презентацию замглавы Минфина Алексея Сазанова. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Министерство финансов РФ предложило изменить в законодательство по отношению к резидентам специальных административных районов (САР) на островах Октябрьский и Русский. Их могут обязать перечислять 2% от каждой выплаты доходов физлицам в фонд поддержки детей с редкими заболеваниями.

Чтобы "переехать" в САР, теперь необходимо инвестировать в них не менее чем на 300 миллионов рублей и взять на работу не менее 15 человек.

Взамен компании получат новые льготы. В частности, предложено уменьшить до 10% ставку налога на прибыль организаций и НДФЛ по дивидендам, которые платят международные холдинговые компании (МХК) российским организациям и физлицам.

Кроме того, Минфин предлагает освободить компании от налогообложения курсовых разниц, возникающих при дооценке имущества в виде валютных ценностей, закрепить стабилизационные оговорки по налогам на прибыль, доходы физлиц, имуществу организаций и транспортному сбору.

Также власти могут снизить до 5% ставки по следующим налогам на прибыль организаций: