КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в США презентовал план трансформации Украины из 80-ти проектов, которые он оценил на общую сумму 277 миллиардов долларов. Киев пообщал бороться с "Северным потоком-2"

Зеленский находится с рабочим визитом в США, там он принял участие в презентации плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он рассказал, что план определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". План преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели развития человеческого капитала, обеспечения "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны. Украину призвали отказаться от транзита газа

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину", — сказал президент Украины.

По его словам, план является инструментом развития стратегического партнерства Украины и США в экономике и содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Также он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.