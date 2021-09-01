ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка, летчика и разведчика. Владимир Путин прибыл во Владивосток

Владимир Путин в среду пообщался с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" в рамках его поездки во Владивосток. Один из участников встречи спросил президента, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.

"Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так, вроде, не бывает, но у меня так получилось", — рассказал Владимир Путин.

Но он подчеркнул, что главное — это посвятить себя служению Отечеству. "И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал", — добавил Путин.