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Безработица в еврозоне в июле ожидаемо снизилась
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Безработица в еврозоне в июле снизилась до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с... ПРАЙМ, 01.09.2021
безработица, еврозона, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Первоначальный показатель июня составлял 7,7%.
Безработица в ЕС в июле снизилась до 6,9% с уровня июня в 7,1%. В июле 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,4%, а в ЕС — 7,6%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июле текущего года составило 14,613 миллиона человек, из них в зоне евро — 12,334 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,8%) и на Мальте (3,3%). Самый высокий уровень наблюдался в Греции (14,6%) и Испании (14,3%).