МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Индекс PMI промышленности еврозоны в августе снизился до 61,4 пункта

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Первоначальный показатель июня составлял 7,7%.

Безработица в ЕС в июле снизилась до 6,9% с уровня июня в 7,1%. В июле 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,4%, а в ЕС — 7,6%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в июле текущего года составило 14,613 миллиона человек, из них в зоне евро — 12,334 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,8%) и на Мальте (3,3%). Самый высокий уровень наблюдался в Греции (14,6%) и Испании (14,3%).