ПЕНЗА, 1 сен — ПРАЙМ. Единовременные выплаты пенсионерам не связаны с политикой, в период пандемии у людей снизились доходы, их нужно поддержать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду в ходе общения с педагогами и родителями в лицее № 14 в Пензе. Правительство уточнило порядок единовременных выплат пенсионерам

"Выплаты пенсионерам. Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли", — сказала спикер.

По ее словам, поэтому и было принято решение президентом, он дал поручение правительству для того, чтобы поддержать немного людей на этом этапе, "пока мы пройдем пандемию".

Матвиенко пояснила, что выплаты в 10 тысяч рублей получат в сентябре все пенсионеры, в том числе и работающие.

Она также спросила у родителей, получили ли они в срок единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка для подготовки к школе. На что последовал ответ, что деньги были переведены в срок, без задержек.