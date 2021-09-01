МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-август 2021 года выросло на 40,05 миллиарда долларов, больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина РФ. Бизнес перевел россиянам более 100 миллионов рублей по номеру телефона

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, находящегося на второй строчке рейтинга среди российских миллиардеров, — на 6,99 миллиарда долларов, до 31,8 миллиарда.

Также заметно увеличилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 5,83 миллиарда долларов, до 28,9 миллиарда. Он занимает третье место в списке.

Первое место среди российских миллиардеров сохранил один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 2,48 миллиарда долларов, его состояние составило 32,5 миллиарда.

Четвертое место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,59 миллиарда, до 28,4 миллиарда.

Пятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал богаче на 4,94 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда. Шестым в списке стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года выросло на 3,85 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда долларов.

Седьмое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года он потерял 542 миллиона долларов, его состояние сейчас — 20,6 миллиарда долларов.

На восьмом и девятом месте оказались Роман Абрамович (Evraz) и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, их состояние выросло на 270 миллионов и 1,88 миллиарда долларов, до 18,7 миллиарда и 18 миллиардов соответственно.

Сильнее всех снизилось состояние бенефициара "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко (10-е место) — на 979 миллионов долларов, до 17,1 миллиарда.

Состояние сократилось также у основательницы и гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук (19-е место) — на 801 миллион долларов, до 8,28 миллиарда долларов.