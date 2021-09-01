МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия впервые в истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень жизни средней российской семьи до европейского, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Мы впервые в нашей истории переживаем время, когда накопленное социально-экономическое богатство — я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальные обороноспособность и суверенитет, когда мы можем позволить и должны в пределах какой-то среднесрочной перспективы сделать так, что средняя российская семья живет по уровню комфорта так же, как средняя европейская", — сказал Шувалов, выступая на марафоне "Новое знание".

Он отметил, что для этого необходима мобилизация самих жителей, а также совсем другой уровень диалога между ними и управленцами.

ВЭБ совместно с международной компанией PwC и ВШЭ создал сервис, с помощью которого можно будет увидеть свой уровень жизни в городе, в том числе оценить свой жилищный фонд, жилищно-коммунальные услуги, как выглядит квартал, в каком состоянии общественный транспорт.

Шувалов добавил, что будет доступно сравнение образа жизни в своем городе с другими российскими городами, а также городами в Евросоюзе и Китае. Сервис будет запущен в конце сентября.