МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 59,9% со значения июля в 59,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Число рабочих мест в частном секторе США выросло хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали уменьшение индикатора до 58,6%.

При этом индекс занятости в секторе промышленности страны уменьшился до 49% с уровня июля в 52,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.