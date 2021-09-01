Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% в годовом выражении
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Ранее в августе Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2021 года на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года.
По оценке Минэкономразвития, по итогам полугодия российская экономика выросла на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года.
В июле Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль.