МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.

Ранее в августе Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2021 года на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года.

По оценке Минэкономразвития, по итогам полугодия российская экономика выросла на 4,6% к соответствующему периоду прошлого года.

В июле Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль.