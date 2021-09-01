МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Себестоимость строительства жилья в России выросла за год на 15% — до 49,4 тысячи рублей за квадратный метр, следует из материалов Росстата. В России резко дорожают стройматериалы

Как сообщило ведомство, средняя фактическая стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений в домах, построенных во втором квартале 2021 года, составила 49,4 тысячи рублей против 43,1 тысячи рублей годом ранее.

Наиболее высокая себестоимость строительства жилья, в полтора раза и более превышающая среднероссийский уровень, зафиксирована Росстатом на Чукотке, где квадратный метр жилья в первом полугодии обходился застройщикам в среднем в 196,1 тысячи рублей, Сахалине (82,9 тысячи рублей) и в Москве (78,6 тысячи рублей).

Также повышенная себестоимость строительства отмечена в Амурской области (76,5 тысячи рублей за квадратный метр), Ямало-Ненецком автономном округе (76,1 тысячи рублей), Хабаровском крае (70 тысяч рублей), Нижегородской области (69,6 тысячи рублей).

В 51 регионе фактическая стоимость строительства в первом полугодии была ниже среднероссийской. Ниже всего — в Дагестане (28 тысяч рублей), Чечне (29,8 тысячи рублей) и Тамбовской области (30,3 тысячи рублей).