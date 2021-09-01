МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 23 августа в годовом выражении составила 6,68%.

По информации Росстата, недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%, с начала года по 30 августа потребительские цены выросли на 4,68%.

"За неделю с 24 по 30 августа на потребительском рынке инфляция сохранилась на уровне прошлой недели (0,09% после 0,10%). Темпы роста цен на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, замедлились до 0,21% (0,30% неделей ранее). Также сдерживающее влияние продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,91% за неделю). Темпы роста цен на непродовольственные товары незначительно снизились (до 0,17% после 0,20% неделей ранее) за счет замедления роста цен на бензин", — говорится в документе.

По словам директора департамента макроэкономического анализа Минэкономразвития Екатерины Власовой, во второй половине августа замедлилось сезонное снижение цен на овощи и фрукты.

"Здесь многое зависит не только от объемов урожая, но и от графика его уборки и поступления на рынок. В целом окончательные выводы об инфляционной картине в августе можно будет делать после публикации статистики Росстата за месяц", — указала Власова, чьи слова приводит пресс-служба. Она напомнила, что данные статистического ведомства за месяц формируются по более широкому набору товаров и услуг (556 по сравнению со 106 в "недельной" корзине). "Поэтому динамика за месяц может отклоняться от оперативной оценки по неделям", — добавила директор департамента министерства.