2021-09-01T20:16:46+03:00
2021-09-01T20:16:46+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210901/834577460.html
Росстат заявил о росте инвестиций в экономику
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Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2021 года выросли на 7,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций за... ПРАЙМ, 01.09.2021
инвестиции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2021 года выросли на 7,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 7,8 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2021 года выросли на 2% в годовом выражении.
Минэкономразвития ожидает, что рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году составит 4,5%.