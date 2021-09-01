МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2021 года выросли на 7,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 7,8 триллиона рублей.

Как ранее сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2021 года выросли на 2% в годовом выражении.

Минэкономразвития ожидает, что рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году составит 4,5%.