МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июне выросли на 4,9% после роста на 3,3% в мае в годовом выражении, в первом полугодии рост составил 3,4%, свидетельствует данные Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с маем 2021 года реальные зарплаты в РФ в июне выросли на 3,6%. Во втором квартале рост показателя составил 5,5% год к году.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2021 года составила 58 782 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,7%", — говорится в сообщении.

В номинальном выражении зарплаты в России выросли в первом полугодии на 9,4% год к году, во втором квартале — 11,8%.