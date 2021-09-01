МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП РФ в июле замедлились до 4,7% в годовом выражении после 8,9% в июне, за январь-июль рост составил 4,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"В июле ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (плюс 0,4% к четвертому кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июлю 2020 года составил 4,7% год к году (к июлю 2019 года: плюс 0,4%), по итогам января–июля – 4,8% год к году г (плюс 1,1% к 7 месяцам 2019 года)", — говорится в документе.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной 1 сентября, рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении. Во втором квартале экономика выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом квартале.

В публикации 1 сентбря министерство уточнило свою оценку по росту ВВП РФ в июне с 8,5% до 8,9%. В мае, в соответствии с оценками Минэкономразвития, экономика России выросла на 11,4%, в апреле — на 11%, в марте — на 1,2%; в феврале и январе ВВП снижался — на 2% и 1,6% соответственно.

В июле Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль. Ожидается, что уточнённый прогноз министерство представит в ближайшее время.