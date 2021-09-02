ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Строительство пяти мусоросжигательных заводов ведется в России, планируется еще 25, и отказываться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в рамках Восточного экономического форума.

"Уже строится пять МСЗ, готовится еще 25 МСЗ, и мы это поддерживаем", — сказал он.

Евтухов отметил, что в ближайшие годы Россия и мир не смогут уйти от необходимости сжигать отходы.

По его оценкам, без МСЗ не получится выполнить указ президента РФ о сокращении отходов, которые будут отправляться на захоронение, на 50%.

Как уточнил Евтухов, сжигание отходов будет актуально на удаленных территориях, как Дальний Восток и Арктическая зона. Небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что строительство МСЗ — очень дорогостоящие проекты, экономическая целесообразность остается под вопросом.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.