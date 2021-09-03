ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддерживает предложение о зачислении всего налога на прибыль компаний в региональные бюджеты, считает более правильным решением передачу регионам части доходов от акцизов на табачную продукцию, сообщила РИА Новости аудитор Наталья Трунова в кулуарах Восточного экономического форума. Счетная палата предлагает пока не включать экоплатежи в Налоговый кодекс

Ранее партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов предложил полностью зачислять налог на прибыль компаний в региональные бюджеты.

"Мы точно не поддерживаем такие предложения. Эти деньги на федеральном уровне перераспределяются в том числе на дотацию на выравнивание (бюджетной обеспеченности регионов — ред.). Этот налог очень неравномерный с точки зрения потенциала территории, он зависит от уровня экономического развития, он везде очень разный", — прокомментировала Трунова.

"Более оптимальное, с нашей точки зрения, решение — передача большей части, или сейчас в принципе части акцизов, например, на табачную продукцию. Поскольку есть такое заключение, что это не снизит поступления в федеральный бюджет, потому что субъекты РФ будут бороться за легализацию той части контрафактной продукции, которая сейчас имеет место быть на рынке. И соответственно не сократится доля федеральной части, а регионам частично тоже поможет. Мы бы за такие методы регулирования все-таки выступали", — добавила аудитор Счетной палаты.

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