2021-07-21T10:43:00+03:00
2021-07-21T10:47:32+03:00
2021-07-21T10:43:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210721/834256732.html
Счетная палата проверит, как регионы используют бюджетные кредиты
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Счетная палата РФ проверит, насколько эффективно регионы используют бюджетные кредиты, предоставленные им в 2017-2021 годах, говорится в сообщении контрольного ведомства. "В июне... ПРАЙМ, 21.07.2021
кредиты, счетная палата, регионы, новости, экономика, регионы, финансы
https://1prime.ru/images/83228/33/832283333.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/33/832283333.jpg
https://1prime.ru/images/83228/33/832283330.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/33/832283330.jpg
https://1prime.ru/images/83228/33/832283327.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/33/832283327.jpg
https://1prime.ru/finance/20210721/834256345.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверит, насколько эффективно регионы используют бюджетные кредиты, предоставленные им в 2017-2021 годах, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"В июне 2021 года Счетная палата дополнила план проверок важным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки регионам: "Параллельное контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2017-2021 годах", — говорится в сообщении.
Основная цель включения проверки в план работы СП — обеспечить контроль за исполнением задач по долгосрочной долговой устойчивости региональных финансов и повышению самостоятельности регионов, поставленных 21 апреля 2021 года в послании президента Федеральному собранию.
Проверка будет проводиться совместно с контрольно-счетными органами Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и республики Татарстан.
"Наша проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов, оптимизации государственного долга субъектов Российской Федерации", — отметил аудитор Алексей Саватюгин.