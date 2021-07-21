МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверит, насколько эффективно регионы используют бюджетные кредиты, предоставленные им в 2017-2021 годах, говорится в сообщении контрольного ведомства. Просрочка по кредитам в России опустилась на уровень до пандемии

"В июне 2021 года Счетная палата дополнила план проверок важным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки регионам: "Параллельное контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2017-2021 годах", — говорится в сообщении.

Основная цель включения проверки в план работы СП — обеспечить контроль за исполнением задач по долгосрочной долговой устойчивости региональных финансов и повышению самостоятельности регионов, поставленных 21 апреля 2021 года в послании президента Федеральному собранию.

Проверка будет проводиться совместно с контрольно-счетными органами Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и республики Татарстан.

"Наша проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов, оптимизации государственного долга субъектов Российской Федерации", — отметил аудитор Алексей Саватюгин.