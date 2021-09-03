ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, основная тема выступление — развитие Дальнего Востока, но и внимание Афганистану будет уделено. Путин прокомментировал миграцию из ДФО

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Но не исключено, что выскажется о ситуации в Афганистане.

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников.

В этом году в работе форума примут участие президенты Казахстана и Монголии. Они будут в режиме онлайн. Кроме того, со своими видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины, лидер Китая, премьеры Индии и Таиланда.

Перед пленарной сессией президент в режиме видео-конференц-связи пообщается с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. А также примет участие в запуске логистического центра во Владивостоке.

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