ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Россия самостоятельно профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров. Пентагон захотел воссоздать разработанный в СССР экраноплан

"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается", — сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, иностранцами может быть профинансировано создание двухместного истребителя.

"Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, — например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности", — пояснил он.

По его словам, Checkmate ориентирован в первую очередь на поставки на зарубежные рынки. В то же время, отметил Мантуров, не стоит забывать о поставках самолета в российские войска.

"Но, еще раз, это в процессе принятия решения", — сказал Мантуров.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

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