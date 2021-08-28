ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 авг — ПРАЙМ. Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021". В США испугались российских гиперзвуковых ракет на подлодках

Новейший эзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы – безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

"Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее", — уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.

Разработка представлена для широкой публики в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия-2021". Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") и НИИ механики.

Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном.

"Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления", – добавил специалист.

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