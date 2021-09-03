ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Фигурант "лондонского списка" бизнесмен Михаил Кубасов готовится к возвращению в Россию в первой половине сентября, заявил на полях ВЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов предложил создать в России второй пенсионный фонд

"Лондонский список" — условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.

"Я хотел бы сказать, что мы уже договорились, что в первой половине сентября, мы надеемся, следующий участник "лондонского списка" Кубасов уже вернется в Россию", — сказал омбудсмен.

Михаил Кубасов — управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания", объявлен в федеральный и международный розыск, с марта 2018 года выехал на территорию Испании, с декабря 2019 пребывает в Латвии.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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