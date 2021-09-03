2021-09-03T06:21:00+03:00
2021-09-03T06:22:53+03:00
2021-09-03T06:21:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210903/834594514.html
Премьер Японии Суга не будет выдвигаться на выборах главы правящей партии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщил телеканал NHK. Об этом... ПРАЙМ, 03.09.2021
япония, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83459/45/834594511.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83459/45/834594511.jpg
https://1prime.ru/images/83459/45/834594508.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83459/45/834594508.jpg
https://1prime.ru/images/83459/45/834594505.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83459/45/834594505.jpg
https://1prime.ru/world/20210902/834582000.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 3 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщил телеканал NHK.
Об этом своем решении Суга сообщил на внеочередном партийном заседании.
Выборы главы партии намечены на конец сентября. Отказ Суги от выдвижения своей кандидатуры фактически означает, что он перестанет занимать пост премьера.
Читайте также:
Россия и Япония будут сотрудничать в области устойчивой энергетики