ТОКИО, 3 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщил телеканал NHK. Премьер Японии не поедет на ВЭФ и не будет выступать с видеообращением

Об этом своем решении Суга сообщил на внеочередном партийном заседании.

Выборы главы партии намечены на конец сентября. Отказ Суги от выдвижения своей кандидатуры фактически означает, что он перестанет занимать пост премьера.

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