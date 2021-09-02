МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр экономики Японии Хироси Кадзияма в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в области устойчивой энергетики между двумя странами, сообщило министерство своем в официальном Telegram-канале. "Новатэк" и Япония будут сотрудничать в сфере аммиака и водорода

"Документ направлен на развитие перспективных проектов в части добычи и поставок российского СПГ и газового конденсата, возобновляемых источников энергии, производства водорода, продукции газохимии, аммиака, а также проектов по улавливанию, хранению, утилизации и переработке углерода", — говорится в сообщении.

Ранее в присутствии министров на ВЭФ был подписан меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии и "Новатэка" по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода.

"Сотрудничеству в сфере водородной энергетики мы придаем большое значение в контексте необходимости совместного продвижения интересов российских и японских энергетических компаний на глобальном рынке, налаживания эффективного обмена информацией и совместного поиска точек роста для достижения мирового технологического лидерства", — подчеркнул Николай Шульгинов.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.