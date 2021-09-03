МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минпромторг предложил с 1 января на полгода ввести запрет на вывоз из РФ отходов и лома вольфрама, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение № 7) и Федеральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ ‎"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" правительство РФ постановляет:… Установить с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года (включительно) временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома вольфрама ‎(код 8101 97 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ", — говорится в законопроекте.

В законопроекте указывается также, что министерству экономического развития РФ необходимо в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временного запрета на вывоз отходов и лома вольфрама на таможенной территории Евразийского экономического союза.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что развитие сырьевой базы вольфрама является первоочередной задачей для обеспечения потребностей как гражданского сектора, так и ОПК в силу истощения месторождений вольфрама, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, и нестабильной работы горнодобывающих предприятий (АО "Приморский ГОК", ООО "Лермонтовский ГОК", ЗАО "Новоорловский ГОК"). Таким образом, ввести запрет на экспорт отходов и лома вольфрама предлагается в целях устойчивого обеспечения предприятий сырьевыми ресурсами.