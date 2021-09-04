ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Всего 55 тысяч российских малых и средних предприятий из 5,6 миллиона сейчас являются экспортерами, сообщила директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Наталья Минаева. Глава "Новатэка" назвал текущие цены на газ сверхненормальными

"На сегодняшний день из 5,6 миллиона компаний в секторе МСП всего 55 тысяч являются экспортерами, это 1%. В развитых странах это 5-10%. Нам есть куда стремиться", — сказала она в ходе сессии Восточного экономического форума "Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть!".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Читайте также:

Греф прокомментировал возможность альянса крупных компаний в России