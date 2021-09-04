ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Всего 55 тысяч российских малых и средних предприятий из 5,6 миллиона сейчас являются экспортерами, сообщила директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Наталья Минаева.
"На сегодняшний день из 5,6 миллиона компаний в секторе МСП всего 55 тысяч являются экспортерами, это 1%. В развитых странах это 5-10%. Нам есть куда стремиться", — сказала она в ходе сессии Восточного экономического форума "Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть!".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.