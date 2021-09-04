МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Роскосмос" готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают создать на Марсе АЭС

"У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству", — написал Рогозин в своем Facebook.

Ранее стало известно о завершении контракта на поставку РД-180.

"А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", — добавил Рогозин.

Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.

Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", в Америку с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.

Последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.

Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано.