МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рынка коммерческих космических запусков больше нет из-за санкций США, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Роскосмос" готов продолжить поставки двигателей РД-180 в США

"Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций… мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова "рынок", его больше не существует", — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, уже существует сейчас, но де-юре будет введено Штатами с 1 января 2023 года правило, что если в космическом аппарате есть американские комплектующие, то его нельзя будет запускать на российских ракетах.

Тем не менее, уточнил Рогозин, существуют другие страны, которые считают возможным и необходимым сотрудничать с "Роскосмосом".