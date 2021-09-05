МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. В начальных классах российских школ нужно полностью отменить оценки, чтобы снизить психологическую нагрузку на ребенка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. В России увеличат объем субсидий на горячее питание школьников

"На данный момент в начальной школе, а именно со второго по четвертый класс, отметки по-прежнему выставляются по пятибалльной шкале, но следует отменить оценки полностью, как в первом классе", — отметил депутат.

По его словам, в начальных классах происходит формирование самооценки, самовосприятия, мотивации достижения успеха. "Так как учитель является агентом первичной социализации, авторитетом для учеников младших классов, на ребенка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, а особенно если они недостаточно высокие", — добавил он.

По мнению Зайцева, оценки могут повлиять не только на психическое развитие ребенка. Это может выразиться в том, что снижается собственная ценность, появляется тревожность из-за страха несоответствия ожиданиям окружающих, падает мотивация. Кроме того, сказал законодатель, оценки могут влиять и на физиологическое здоровье ученика и на развитие его творческих способностей.

"Наша обязанность обеспечить наших детей хорошим детством, качественным образованием и благоприятной атмосферы для формирования личности, именно поэтому оценки в младших классах необходимо отменить", — заключил парламентарий.

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