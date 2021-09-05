МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны, следует из записи генерального секретаря в Twitter. Россия получила право поставок ряда продуктов в Гвинею

Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Альфу Конде. Лидер мятежников заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Однако, согласно властям Гвинеи, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.

"Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", — написал Гутерреш.

Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.