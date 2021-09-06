Общая сумма соглашений на ВЭФ составила 3,6 триллиона рублей
Вице-премьер Трутнев: общая сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"На форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 триллиона рублей. Сейчас предстоит большая работа, чтобы эти 3,6 триллионов пришли в экономику Дальнего Востока", — сказал Трутнев.
Суммы инвестиций по соглашениям о крупных проектах составляют от 100 до 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ, добавил Юрий Трутнев. "Проектов с объемами инвестиций от 100 до 200 миллиардов у нас довольно много", — сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.