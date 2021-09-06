МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Трутнев анонсировал расширение Дальневосточной ипотеки

"На форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 триллиона рублей. Сейчас предстоит большая работа, чтобы эти 3,6 триллионов пришли в экономику Дальнего Востока", — сказал Трутнев.

Суммы инвестиций по соглашениям о крупных проектах составляют от 100 до 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ, добавил Юрий Трутнев. "Проектов с объемами инвестиций от 100 до 200 миллиардов у нас довольно много", — сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.