СОЧИ, 6 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя, это повлечёт хаос. Россия вышла на допандемийный уровень безработицы

"И второй момент, который вы обозначили, — это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он", — сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.

Голикова напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.