МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило почти 480 миллионов рублей на ежемесячные надбавки педагогам за классное руководство, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 479660,7 тысячи рублей и направить на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, выплаты за кураторство также получат педагоги, обучающие лиц с ограниченными возможностями здоровья.