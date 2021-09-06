СУХУМ, 6 сен — ПРАЙМ. Проблемы с поставками топлива в Абхазию связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон, говорится в сообщении пресс-службы минэкономики Абхазии.

По данным пресс-службы, вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание с руководителями топливных компаний "Абхазтоп", "АЗиД" и "Роснефть" при участии директора РУП "Абхазская железная дорога" Арсоуа Читанава, в ходе которого обсуждались проблемы с поставками топлива в республику.

"Проблемы с поставками топлива связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон", — говорится в сообщении.

По словам Озган, в летний туристический сезон с мая по сентябрь на СКЖД увеличивается количество поездов в южном направлении.

"В 2021 году количество пассажирских поездов увеличилось на 100 пар. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140", — цитирует Озган пресс-служба.

Министр экономики также пояснила, что задержки с поставками связанны с приоритетностью пропуска пассажирских поездов на железной дороге. Например, в августе текущего года сроки доставки грузов увеличились в два раза, тогда как в обычное время доставка занимает 7-10 дней.

В связи с критической ситуацией, связанной с простоем в 15-20 дней, министерство экономики Абхазии обратилось в минтранс России и ООО "РЖД" с просьбой оказать содействие в обеспечении поставок.

По данным Озган, при поддержке коллег из России с 23 августа по 6 сентября в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством свыше 7 тысяч тонн.

В настоящее время еще 136 вагонов с нефтепродуктами в количестве 8 160 тонн ожидают отправки на разных станциях РЖД.

По информации абхазского ведомства, рекордный за послевоенные годы курортный сезон также сказался на ситуации с топливом и возникновении его дефицита и ажиотажного спроса.

По сравнению с 2019 годом потребление топлива в стране выросло в два раза. Говоря о росте цен на бензин, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды.

В августе на многих заправках в Абхазии возникли автомобильные очереди, ситуацию спровоцировали невыгодные цены, по которым поставщик реализует нефтепродукты, а также отсутствие топлива в нужных объемах.

Позже правительство Абхазии установило предельные цены на топливо на фоне сложной ситуации с нефтепродуктами в республике.

Теперь предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Абхазии составляет 51 рубль за литр и 53 рубля в розницу.