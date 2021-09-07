МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. За первые семь месяцев текущего 2021 года Министерство иностранных дел (МВД) приняло 115 тысяч решений о запрете на въезд в Россию иностранным гражданам.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Основанием для отказа для 40 тысяч иностранцев стало повторное административное нарушение.

Еще 20 тысяч иностранцев получили отказ во въезде из-за превышения сроков нахождения в РФ во время предыдущих визитов.

МВД подчеркивает, что регулярно рассматривает обращения граждан других государств с просьбой снять ограничения на въезд. В этих случаях сотрудники ведомства принимают во внимание все обстоятельства, которые стали причиной запрета.

Также в ведомстве оценивается степень угрозы конституционно защищаемым ценностям, которые могут исходить от конкретного человека.

Помимо этого, условия могут изменить из-за гуманитарных обстоятельств. За январь-июль этого года МВД отменило порядка 400 решений о запрете въезда.